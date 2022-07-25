Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika
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Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

25.07.2022 22:57
Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü

Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Bingöl'de 3 köyde çıkan orman yangınları söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Gümüşlü, Ardıçtepe ve Erdemli köylerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, yangın bölgelerine Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 2 arazöz, 1 ilk müdahale, 2 itfaiye, 2 su ikmal aracı, 4 iş makinası ile jandarma, itfaiye personeli ve vatandaşların desteğiyle yangını söndürdü.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de çıkan orman yangınları söndürüldü - Son Dakika
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