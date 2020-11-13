Bingöl'de yangın: 2 ev 1 cami zarar gördü - Son Dakika

Bingöl'de yangın: 2 ev 1 cami zarar gördü

BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesindeki bir köyde çıkan yangında 2 ev ile 1 cami zarar gördü.

Yangın, Genç İlçesine 50 kilometre uzaklıktaki Doludere köyünde çıktı. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evin çatısında yangın çıktı. Alevler evin bitişiğindeki bulunan başka bir ev ile camiye sıçradı. Köy sakinleri tarafından yangına müdahale edilirken, durum itfaiyeye bildirildi. İlçeden belediyesi tarafından gönderilen itfaiye ekibi ve vatandaşlar birlikte yangına müdahale ederek kontrol altına almayı başardı. Yangında iki evin çatısı, samanlık ve bir caminin çatısı kullanılmaz hale geldi.

Yangında saman ve kışlık yakacaklarında yandığı bildirildi.