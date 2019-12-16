Bingöl'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü kınandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü kınandı - Son Dakika

Bingöl'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü kınandı

6 saat önce

Bingöl'de Çin'in, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü kınandı.

Bingöl'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü kınandı, System.String[]

Bingöl'de Çin'in, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı zulmü kınandı.


Çin'in, Doğu Türkistan'da uyguladığı zulme tepkiler gelmeye devam ederken, Bingöl'de de Şehit Gazi Yakınları ve Vatansever Kamu Görevlileri Sendikası merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde basın açıklaması düzenledi.


Doğu Türkistan'da yükselen çığlıkların olduğunu belirten Sendika Başkan Yardımcısı Nizamettin Kolak, "Gözümüze uzak, gönlümüze yakın Doğu Türkistan'dan yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Neredeyse 250 yıldır Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken, bütün dünya kör, sağır, dilsiz, bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Çin Devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir. Türkistan kan gölü haline gelmişken başta İslam ülkeleri ve Birleşmiş Milletler yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş milyonlara, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur"dedi.


Türkistan'da akıtılan bu kanı durdurmak, yaşanan insanlık dramına son vermek insanlığın üzerine düşen tarihi bir sorumluluktur diyen Kolak, "Her karış toprağı, şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan için, ecdadımız yüz binlerce şehit vermiştir. Mehmetler, Hasanlar, Yahya Çavuşlar, Seyit Ömerler, Nine Hatunlar ve adını burada sayamadığımız binlerce kahraman evladı, üzerlerine düşen görevlerini hakkıyla ifa ederek bu vatan uğruna şehit olmuşlardır. İmandan kaynaklanan ölürsem şehit kalırsam gazi ruhuyla bu vatanı müdafaa etmişler"şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de park cezası kesildi
Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı Şehit babasına, hiç gitmediği şehirden trafik cezası kesildi Şehit babasının otomobiline, hiç gitmediği İzmir'de otopark cezası kesildi

Son Dakika Haberleri
22:15 Erdoğan: "Ekonomimiz yeniden büyüme trendine girdi" - Son Dakika
22:12 Yemen hükümetinden Güney Geçiş Konseyi'ne "Riyad Anlaşması'nı engelleme" suçlaması - Son Dakika
22:10 Antalya'da kamyonet emniyet şeridindeki tıra çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
22:10 Madde bağımlıları tarihi binada yatak odası bile dizayn etmiş - Son Dakika
22:03 Adıyaman intihar etmek isteyen genci polis ikna etti - Son Dakika
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Son Dakika
19:21 Takip edildiğini sanan kadın ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 22:20:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmü kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]