Bingöl'de cıvadan zehirlenen 57 öğrenci taburcu edildi

Bingöl'de bir okulda cıvadan zehirlenen öğrencilerden 57'si taburcu edildi.

Sancak İlkokul ve Ortaokulunda cıva zehirlenmesi şüphesi ile Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan 74 öğrenciden 57'sinin tedavisi tamamlandı. Tedavileri süren 17 öğrencinin de durumunun iyi olduğu belirtildi.

Velilerden Rahim Balbars, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızının cıva soluması nedeniyle tedavi altına alındığını belirterek, tedavi sürecinde hastane doktor ve personelinin yakın ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Kızını bir hafta önce elinde sivilce çıkması üzerine hastaneye getirdiklerini ifade eden Balbars, "Allah'a çok şükür kimseye bir şey olmadı. İnşallah bundan sonra böyle bir şey olmaz. Çocuklarımızın tedavisinde gösterdikleri çaba dolayısıyla Başhekim Ferhat Korkutata ve sağlık ekibine teşekkür ederim." diye konuştu.

Yılmaz çocukları ve ailelerini ziyaret etti

Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret etti.

Başhekim Korkutata'dan bilgi alan Yılmaz, daha sonra Sancak beldesinde çocukları zehirlenen ailelerle görüşüp, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olay

Öğrencilerin 20 Eylül'de, baş ve karın ağrısı, kusma, bulantı, vücutta kızarıklık, döküntü, gözde yanma hissi ve baş dönmesi gibi şikayetler ile hastaneye başvurması üzerine, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince okulda inceleme başlatılmıştı.



Olayda 74 öğrenci, 5 öğretmen ve hizmetli zehirlenmişti. Öğretmenler ve hizmetli, sevk edildikleri Elazığ Şehir Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.