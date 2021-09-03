Bingöl'de çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 3 bin 400 kök skunk, 282 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yüklü miktarda yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "1 Eylül 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda şüpheli şahsın evinin bahçesinde yapılan aramada 141 kök kenevir bitkisi, 3 bin 400 gram kubar esrar ve 2 Eylül 2021 tarihinde Genç ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda arazi içerisinde yapılan aramada 3 bin 400 kök skunk, 141 kök kenevir bitkisi ele geçirilmiştir" denildi. - BİNGÖL