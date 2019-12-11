Bingöl'de çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de çok sayıda silah ele geçirildi - Son Dakika

Bingöl'de çok sayıda silah ele geçirildi

6 saat önce

Bingöl Valiliği, Kasten Adam Öldürme Suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 9 şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.

Bingöl'de çok sayıda silah ele geçirildi, System.String[]

Bingöl Valiliği, Kasten Adam Öldürme Suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 9 şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve malzeme ele geçirildi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 10 Aralık 2019 tarihinde Bingöl İli Solhan İlçesi Esmetaş ve Elmasırtı köylerinde Maça ve Anka isimli bomba arama köpeklerinin de katılımıyla hakkında kasten adam öldürme suçundan soruşturma yürütülen 9 şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve suça konu malzeme ele geçirilmiştir" denildi.


Açıklamada, ele geçirilen malzemelerin 6 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 21 adet 12 kalibreli fişek, 49 adet 9 mm çapında tabanca mermisi, 16 adet 9 mm çapında tabanca mermisi ve 19 adet 7.65 mm çapında tabanca mermisi olduğu aktarıldı. - BİNGÖL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:57 Kaynak: İHA
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