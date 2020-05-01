Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bingöl'de, jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetinde, 10 bin fişek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek' amacıyla Yayladere Kırköy kırsalında arama-tarama çalışması başlattı. İç güvenlik operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda, çeşitli çaplarda 10 bin fişek, 6 kalaşnikof tüfeği, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 kanas namlusu, 30 palaska, 3 silah üstü dürbün, 1 mesafe ölçer dürbün ve 1 RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.