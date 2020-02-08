Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte, dün geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi köy yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışı, Karlıova ilçe merkezinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun tipi dolayısıyla ilçe merkezinde sürücüler zor anlar yaşıyor.

Karayolları ekipleri ise Bingöl- Erzurum kara yolunun kapanmaması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı öğleden sonra etkisini yitirecek
Giresunspor-İstanbulspor maçı tatil edildi Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı

Son Dakika Haberleri
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 22:36:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de de kar yağışı sonucu 254 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]