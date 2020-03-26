Bingöl'de denetimler artırıldı - Son Dakika

Bingöl'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent merkezindeki işletmeleri denetledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, kent merkezinde yapılan denetimlere ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde market, şarküteri ve unlu mamül üreten işyerlerinin hijyen tedbirleri konusunda, işletmelerin denetlenmeye başladığını söyledi.

İl Müdürlüğüne bağlı Gıda Yem Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki işletmelerin titizlikle denetlendiğini, kurallara uymayan işletmeler hakkında ise yasal işlem yapıldığını kaydeden Bahadır, şunları kaydetti:

"Gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla yıl boyu süren kontrolleri, bu dönemde daha da yoğunlaştırılarak, virüsün yayılmaması ve vatandaşlarımızın güvenilir gıda temini açısından işletmelerde alınması gereken tedbirlerin; uyulması gereken kuralların tebliği ve kontrolleri yapılmıştır. Bu kapsamda gıda işletmeleri çalışanlarına maske ve eldiven kullanmalarının önemi ve zorunluluğu hatırlatılarak, maske ve eldivenlerin sık sık değiştirilmesi, gıda ile doğrudan temas halinde tek kullanımlık eldiven kullanılması gerektiği, kurallara uyulmaması halinde ciddi yaptırımların uygulanacağı bildirildi. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığı açısından kontroller yapılmaya devam edecektir."

Denetimlerin yapıldığı işletmelere görevliler tarafından koronavirüse karşı alınacak 10 tedbirin yer aldığı afişlerin görünür alanlara asıldığını belirten Bahadır, şöyle konuştu:

"Sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişim her bireyin hakkıdır. Gıdada hijyen konusu bu süreçte çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Tüm gıda kontrolörü meslektaşlarım 7/24 görevlerinin başındadır. Vatandaşlarımızın karşılaştıkları her türlü olumsuzlukta İl ve İlçe müdürlüklerimiz ile 174 hattından bizlere ulaşabilir. En etkili kontrol mekanizması 'tüketiciler'. Devletimizin uyguladığı kurallara uyarak bu sıkıntılı günleri hep beraber aşacağız. Tedbirli olacağız ama panik olmayacağız, evimiz de kalacağız. Çünkü hayat eve sığar."