Bingöl'de deprem bölgesine konteynerler gelmeye başladı - Son Dakika

Bingöl'de deprem bölgesine konteynerler gelmeye başladı

BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7'lik depremin yaralarının sarılması kapsamında geçici barınma merkezi olarak depremden en fazla etkilenen Elmalı Köyüne vatandaşların banyo ve lavabo ihtiyaçlarını karşılaması için konteynerler getirildi.

3 gün önce saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremin ardından bakanlıklar koordinesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisini gören Elmalı köyüne AFAD tarafından vatandaşların banyo ve lavabo ihtiyaçlarını karşılamaları için konteynerler getirilerek, kurulumuna başlandı.

Geçirdikleri sarsıcı ve yıkıcı depremin ardından devletin yaralarını sardıklarını ifade eden Elmalı Köyü Muhtarı Metin Külüğ, "Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Bugün de banyo ve tuvalet ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız konteynerlerimiz geldi. Büyük bir sorun da çözülmüş olacak. Artık burada yaşayan vatandaşlar bu tür kişisel hijyen ihtiyaçlarını büyük ölçüde gidermiş olacak. Allah devletimizden razı olsun. Devletimiz bize sahip çıkıyor. Her geçen gün her saat daha iyiye gidiyoruz. İnşallah devlet millet olarak el ele beraber bu süreci güzel ve başarılı bir şekilde atlatacağız"dedi.