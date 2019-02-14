Son Dakika Haberleri: Bingöl'de "Deprem Master Planı" Hazırlanacak

Bingöl'de "Deprem Master Planı" Hazırlanacak

2 saat önce

Bingöl'de "Deprem Master Planı" hazırlanması için çalışmalara başlandı.

Bingöl'de
Bingöl'de "Deprem Master Planı" hazırlanması için çalışmalara başlandı.

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi (BinUZALCBS) Araştırma Uygulama Merkezi öncülüğünde, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile birlikte "Bingöl İli Deprem Master Planı" hazırlanması çalışmaları başladı. Planın yürütücülüğünü Prof. Dr. Alaaddin Yüksel'in yapacağı çalışma için toplantı yapıldı. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Emin Boğatekin, Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Rıza Demirkıran, projede görev alacak öğretim elemanları ile mühendisler katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Solmaz, "Bingöl Üniversitesi olarak rektörümüzün destekleri ile deprem ve afetler ile ilgili araştırma merkezi kurulması çalışmalarımız var. Ayrıca kendi uzmanlık alanı olan yapı malzemelerin korozyonu ile ilgili çalışmalar da deprem açısından önemli. Binalar yapılırken depreme dayanıklı olmaları çok önemli"dedi.

Bingöl'ün iki fay hattının kesişme yerinde olmasından dolayı deprem riskinin yüksek olduğunu belirten İl AFAD Müdürü Emin Boğatekin;"Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak hocamızı ziyaret ettiğimizde, deprem ve afetler ile ilgili bir merkezin kurulacağını iletmişti. Rektörümüz, her konuda desteklerinin olacağını söylemişlerdi. Bugün de toplantıda bunun ilk adımını atmış bulunmaktayız. Projeyi AFAD Başkanlığına sunacağız. Desteklenmesi durumunda Bingöl'ün deprem risk haritaları ile mevcut yapıların durumları analiz edilecek. İlin sağlıklı bir şekilde yapılaşması ve imar planlarının buna göre gözden geçirilmesi açısından da son derece önem arz etmektedir" diye konuştu.

Projenin yürütücülüğünü yapacak olan Prof. Dr. Alaaddin Yüksel ise "Bingöl ili deprem, sel, çığ, heyelan ve taşkın gibi doğal afetler bakımından ülkemizin en riskli bölgelerinden biridir. Doğu Anadolu Fayı (DAF) ile Kuzey Anadolu Fayı (KAF)'nın kesiştiği yerde olan Bingöl, birinci dereceden depreme hassas bir konumdadır. Bu bağlamda bilimsel ve yeni teknolojiler ile birlikte il merkezi başta olmak üzere 'Bingöl İli Deprem Master Planı' projesi hazırlanacaktır. Projede, İnsansız Hava Aracı kullanımı ile birlikte CBS ve Uzaktan algılama teknolojileri yoğun bir şekilde yer alacaktır. Multidisipliner olarak yapılacak bu çalışmada hem bilimsel hem de uygulama açısından alanında uzmanlar görev alacaktır"ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Bingöl Üniversitesi, AFAD, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti, Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i Aday Göstermeyeceklerini Açıkladı Atletico Madrid'de Çocuklara Cinsel Tacize Karşı İç Soruşturma

Kartal'da Çöken Binayla İlgili 2 Kişi Tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 4 Milyon Suriyeli, Dönmek İçin Gün Sayıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 19:29:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de "Deprem Master Planı" Hazırlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]