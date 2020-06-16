Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor

BİNGÖL - Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen köylere AFAD tarafından gönderilen yardım malzemeleri Mehmetçik tarafından ailelere ulaştırılıyor.

2 gün önce saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremin ardından bakanlıklar koordinesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin yıkıcı etkisini gören Elmalı, Dinarbey ve Kaynarpınar köylerine AFAD tarafından gönderilen battaniye, mutfak eşyası, gibi malzemeler Mehmetçik tarafından vatandaşlarla getirilerek teslim edildi. Depremzede vatandaşlar devletin ilk günden itibaren kendilerinin yanlarında olduğunu belirtti.

Depremi anımsatan Elmalı köyü sakinlerinden Mehmet Su, "Çok şiddetli bir deprem oldu. Bütün evlerimiz yıkıldı. Yetkililer buraya geldi hemen yardım da gönderdiler. Devlet ilk günden itibaren yanımızda. Çok şükür bütün eksikliklerimiz tamamlanmaya devam ediyor" dedi.

Yaşadıkları depremden dolayı yardımların geldiğini aktaran yöre sakinlerinden Doğan Su ise, "AFAD grubu yardımları getiriyor. Onları içeri aldık. Şuan çadırlarda kalıyoruz. Mehmetçik aracılığı ile yardımlar gelmeye devam ediyor. Artçı sarsıntılarımız halen devam ediyor. Artçı sarsıntıların devam etmesiyle birlikte artık kendimizi korumaya almak için çadırlarda yaşamaya çalışıyoruz. Sürekli burada yemeklerimiz veriliyor. Her şeyden faydalanıyoruz. Şuan da sıkıntımız yok. Çadırların olması çok büyük bir avantaj çocuklarımız olduğu için onları soğuktan koruyoruz. Şuan depremden dolayı enerjilerimiz patladığı için banyo yapamıyoruz. Çadırlarla birlikte çocuklarımızı koruyabileceğimiz bir alan oldu. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun" ifadelerini kullandı.