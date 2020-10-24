Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor

24.10.2020 11:52

Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor 130 konut ve 396 ahır TOKİ'de ihale aşamasına geldi Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, hasar tespiti yapılan ağır hasarlı konutlardan 130 ve ahırlardan 396'sının TOKİ'ye gönderildiğini ve ihale...

Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor

130 konut ve 396 ahır TOKİ'de ihale aşamasına geldi

BİNGÖL - Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında bilgi veren AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, hasar tespiti yapılan ağır hasarlı konutlardan 130 ve ahırlardan 396'sının TOKİ'ye gönderildiğini ve ihale aşamasına geldiğini söyledi.

Bingöl'de 14 Haziran'da meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bakanlıkların desteğiyle valilik koordinesindeki AFAD İl Müdürlüğü, İl Özel İdare, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile diğer kamu ve kurumlar deprem bölgesiyle ilgili sahada çalışmalarını sürdürürken, hasar gören 577 konut ile 396 ahır için 851 kişi hak sahibi oldu. Ağır hasar gören yerlerde 328 konteynerin kurulduğu bölgede yeni konut ve ahırların inşaatı için çalışmalar ise tamamlandı. Bu kapsamda 6 köyde 130 konut ile 396 ahırın yapılması için hazırlanan çalışmaların AFAD Başkanlığı'na gönderilerek TOKİ'nin ihale aşamasına getirdiği kaydedildi.

Deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin,"14 Haziran 2020 saat 17.24'te ilimiz Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyü merkezli 5.7 büyüklüğünde meydana gelen depremden hemen sonra Valilik koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü olarak, Sayın valimizin koordinesinde bütün kamu kurum ve kuruluşlarla deprem bölgesine intikal etmiştik. Yine hemen yerinde incelemeler yapılarak, eksiklikler tespit edilmişti. Toplamda 3 ilçemizin, 108 yerleşim yeri ve toplamda 31 bin 487 vatandaşımız etkilendi. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çok ivedi bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başlandı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından. Bu kapsamda da ilimize ilk etapta 3 bin 742 adet çadır sevk edildi ve bunlardan 2 bin 950 tanesi ivedi bir şekilde kurularak, vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Daha sonrasında da ihtiyaçların giderilmesi için 328 adet konteynır ilimize sevk edilerek, yapıları ağır hasarlı vatandaşlarımız için kuruldu" dedi.

130 konut, 396 ahırın yapımına başlanacak

Nakdi yardımlar çerçevesinde 867 kişiye kira ve diğer yardımlar çerçevesinde toplamda 1 milyon 245 bin TL ivedi bir şekilde verildiğini aktaran Boğatekin, "Bunun akabinde de yine diğer kamu ve kurumlarımızda özellikle altyapı, menfez, köprü ve yol yapımı içinde yaklaşık 3 milyon TL civarında ödenek aktarılmış oldu. Çevre ve Şehircilik tarafından kesin hasar tespitleriyle 851 vatandaşımızın hak sahipliği çalışmalarını yaptık. 577 konuttan hak sahibi olan 396 da ahırdan hak sahibi olan vatandaşlarımız oldu. Çok hasar gören 6 köyümüzde 130 konut, 396'da ahır yapılmak üzere başkanlığa gönderildi ve TOKİ Başkanlığı tarafından da bunlar ihale aşamasına getirildi. En hızlı şekilde de vatandaşlarımız için konut yapımına başlanacak. Hayvan barınakları ve vatandaşların diğer ihtiyaçlarının giderilmesi için de Valimiz Kadir Ekinci'nin öncülüğünde tüm kurumlarla birlikte çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

Bingöl'ün iki fay hattının kesişim noktasında olmasından dolayı vatandaşların afet konusunda bilinçlenmesini istediklerini aktaran Boğatekin, depreme karşı vatandaşların evlerindeki eşyalarını sabitlemesini, deprem gibi durumlarda panik yapmadan hareket etmeye çalışmasını istediklerini kaydetti.

Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor
Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor
Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor
Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor

Bingöl, Deprem, konut, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bingöl'de depremin yaraları sarılıyor - Son Dakika

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