Bingöl'de depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı - Son Dakika

Bingöl'de depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı

Bingöl'de depremzedeler için konteyner evler kuruluyor.

Bingöl'de depremzedeler için konteyner evler kuruluyor.

Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı

Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan ve güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı 14 Haziran'da 5,7 büyüklüğündeki depreminin ardından yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ilk etapta bölgeye sevk edilen konteynerlerden 34'ü Elmalı, 6'sı Dinarbey ve 4'ü Kaynarpınar köylerine, 14'ü Yedisu merkez ve 10'u ise Kaynarpınar Jandarma Karakolu bahçesine yerleştirildi.

AFAD koordinasyonunda bölgeye getirilen konteynerlerin kurulumu ise Bingöl İl Özel İdaresince gerçekleştirildi. Bölgede ayrıca 7 banyo ve 7 tuvalet olan 14 konteyner de kuruldu.

Elmalı Köyü Muhtarı Metin Külüğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Türk Kızılay ile devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla yaraların sarılması için seferberlik ilan ettiğini aktaran Külüğ, şunları belirtti:

"Depremde evleri yıkılan vatandaşlarımız için konteyner evler getirildi. Evler yapılıncaya kadar bu konteynerlerde yaşayacaklar. 176 ev ve ahır hasar gördü. Yıkım büyük ama çalışmalar böyle giderse köyümüz eskisinden daha güzel bir görünüme kavuşacak. Devletimize çok teşekkür ediyorum."

"Devletin eksikliğini hissetmedik"

Köy sakinlerinden Cemal Adıbeli de depremin ardından yaşamlarının normale döndüğünü belirterek, hayvanların kışlık yem ihtiyacını karşılamak için çalıştığını aktardı.

Deprem gecesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bakanların köye geldiğini ulaştığını anımsatan Adıbeli, "Devlet hep bizimle beraberdi, dertlerimizi dinledi, yaralarımızı sardı. Devletin eksikliğini hissetmedik, kendilerine teşekkür ederiz." dedi.

Karlıova, Elmalı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı - Son Dakika

Son Dakika

19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:09 Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 18:16 Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti 18:11 Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:57 Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 14:48 Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü 14:31 Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu 13:12 Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu 12:29 İçime hazır halde tütün satışı yarından itibaren resmen yasak 11:28 Sercan Yıldırım, Survivor'da üst üste 3. kez dokunulmazlık oyunu kazanarak rekor kırdı 11:24 İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 30 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti, 1293 yeni vaka tespit edildi
19:09
Son Dakika: Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
19:04
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
18:53
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Bingöl'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
18:35
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:23
Cinnet getiren baba, iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti
18:16
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonundan yeni ayrıntılar geldi! Milyonlarca lira ele geçirildi
18:11
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
18:10
Tokat'ta cenaze ve nişan törenlerine katılan 75 kişi koronavirüse yakalandı
17:47
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 19:53:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bingöl'de depremzedeler için konteynerin kurulumuna başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]