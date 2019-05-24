Son Dakika Haberleri: Bingöl'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

Bingöl'de dev Türk bayrağı göndere çekildi

7 saat önce

Bingöl'ün Ekinyolu köyündeki İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi önünde kurulan 70 metre uzunluğundaki direğe, 350 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı çekildi.

Bingöl'de dev Türk bayrağı göndere çekildi, System.String[]
Bingöl'ün Ekinyolu köyündeki İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi önünde kurulan 70 metre uzunluğundaki direğe, 350 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı çekildi.
Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök, törende yaptığı konuşmada, bayrağın kent girişine yakıştığını söyledi. Günerigök, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet, ailelerine de sabır diledi.
Bir iş adamı tarafından yaptırılan bayrağın göndere çekilmesini ilgiyle takip eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:18 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Fırtına Geliyor TIR'dan Dökülen Gübre Zincirleme Kazaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var Hastane Bahçesinde İğrenç Olay! Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulundu Erdoğan: Sandık Başkanları Kanuna Aykırı Şekilde Atandı, İşte Hırsızlık Burada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.5.2019 01:51:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]