Bingöl'de dev Türk bayrağı göndere çekildi
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Bingöl'ün Ekinyolu köyündeki İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi önünde kurulan 70 metre uzunluğundaki direğe, 350 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı çekildi.
Bingöl
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 06:18 Kaynak: AA
'ün Ekinyolu köyündeki İl Emniyet Müdürlüğü
Özel Harekat Şubesi önünde kurulan 70 metre uzunluğundaki direğe, 350 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı çekildi. Ilıcalar
Belediye Başkanı Mehmet Akif Günerigök
, törende yaptığı konuşmada, bayrağın kent girişine yakıştığını söyledi. Günerigök, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere rahmet, ailelerine de sabır diledi.
Bir iş adamı tarafından yaptırılan bayrağın göndere çekilmesini ilgiyle takip eden vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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