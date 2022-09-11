Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

11.09.2022 10:52
Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl'de devam eden Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi.

Bingöl'de devam eden Eren Abluka-9 Operasyonu kapsamında 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, terörün finansmanının önlenmesine yönelik "Eren Abluka-9 Şehit Güvenlik Korucusu Saim Buketçi" Narkoterör Operasyonu'nun, Genç ilçesinin Sağgöze Mahallesi kırsalındaki 20 farklı noktada sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonda 3 milyon 257 bin kök kenevir ve 26 kilogram kubar esrarın ele geçirildiği, ayrıca arazide bulunan patlamamış 60 milimetrelik havan mühimmatının imha edildiği bildirildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kenevir, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de 3 milyon 257 bin kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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