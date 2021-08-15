Devrilen kamyonda sıkışan sürücü kurtarıldı - Son Dakika

Bingöl'ün Genç ilçesinde şarampole devrilen kamyonun sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 34 AHN 662 plakalı kamyon, Yayla köyü Ekinci mezrası mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan ve araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.
Ekiplerin yardımıyla sedyeyl
Kaynak: AA
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