Bingöl'de Dikkat Çeken "Kışevi"

Bingöl'de dikkat çeken "Kışevi" Kente bir girişimci tarafından hazırlanan kış evinde soba üzerinde kestane, patates kızartılırken, kadınların mekanda ördüğü örgüler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyorBİNGÖL - Bingöl'de bir girişimci tarafından hazırlanan kış evinde, kentin yöresel...

Bingöl'de dikkat çeken "Kışevi"

Kente bir girişimci tarafından hazırlanan kış evinde soba üzerinde kestane, patates kızartılırken, kadınların mekanda ördüğü örgüler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor



BİNGÖL - Bingöl'de bir girişimci tarafından hazırlanan kış evinde, kentin yöresel yiyecekleri tüketilirken, soba üstünde kestane ve patates pişirilerek eski kış günlerine olan özlem gideriliyor. Mekanda kadınların ördüğü örgüler ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bingöl'de girişimci Osman Topluk, müşterilerine eski kış günlerini aratmayacak bir şekilde hizmet vermeye başladı. Kış evi adıyla açtığı işletmede kentin yöresel yiyecekleri olan ceviz, pestil ve kuru dut gibi yerli ürünleri müşterilerine sunan Topluk, kurduğu sobanın kuzinesinde patates, kestane, haşlanmış nohut ve köz çayı da ikram ediyor. Topluk, kadın müşterilerine ise ihtiyaç sahipleri ailelere göndermek üzere kışlık ürünler diktirmeye başladı.

Hazır yiyeceklere karşılık, eskiden hemen hemen her evde görülen yöresel kültür ürünlerine dikkat çekmeye çalıştığını belirten Topluk, "Bingöl'de birçok kafe sektörü mevcut. Kafe sektörlerinin tamamında ne yazık ki gazlı içecekler mevcut olduğu için farklı bir ambiyans oluşturmaya çalıştık. Bununla beraber de evlerde ve kafelerde artık doğalgaz kullanıldığı için bizde bunu fırsata çevirerek sobamızı kurup bu işe giriştik. Buraya gelen misafirlerimize eski geleneksel kış gecelerini yaşatmak için sobamızda demlenen çayımız, sütümüzle beraber patates, kestane, börek ikramında bulunuyoruz. Gazlı içecekler yerine ise milli içeceğimiz olan hoşafı servis ediyoruz. Müşterilerimize sohbetle demlenen çayla, pestilinden dutuna kadar ikram ediyoruz. Gelen müşterilerimize canları sıkılmasın diye bir taraftan canlı müzik yapmaya çalıştık, diğer taraftan dileyen müşterilerimiz sazını alıp burada istediğini çalabiliyor"dedi.



"Kış evinde örülen örgüler ihtiyaç sahiplerine gidiyor"

Kadın müşterilerinin örgü ördüğünü de ifade eden Topluk, örülen örgüleri ise ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

Kış evinde ihtiyaç sahibi aileler için kışlık ürünler diktiğini dile getiren müşterilerden Gülcan Çete, "Burası çok güzel bir mekan. Evlerimiz artık doğalgaz var ve burada soba kültürü yaşatılmaya çalışılıyor. Sobaya hasretiz. Biz artık ailecek müsait zamanlarımızda buraya gelip, sobanın üstünde çayımızı demliyorlar. Pestil, ceviz ve Bingöl böreği yapılıyor ve burada çocuklarımızla onları tüketiyoruz. Kış mevsimde ihtiyacı olan ailelere burada örgü örüp ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Fatih Atlı ise, "Günün bütün stresini atmak için burayı tercih ediyoruz ve müzisyen arkadaşlarla çay demleyip içiyoruz. Kendi aramızda müzik yapıyoruz bazen de bizim gibi müşteriler talep ediyor onlara söylüyoruz. Çok samimi bir ortam ve talebin artmasını isterim" şeklinde konuştu.

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