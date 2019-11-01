Son Dakika Haberleri: Bingöl'de dilenci operasyonu: 22'si çocuk 40 dilenci yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de dilenci operasyonu: 22'si çocuk 40 dilenci yakalandı

Bingöl'de dilenci operasyonu: 22'si çocuk 40 dilenci yakalandı

6 saat önce

Bingöl'de zabıta ekiplerinin düzenlediği dilenci operasyonunda 22 çocuğunda bulunduğu 40 kişi yakalandı, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.

Bingöl'de dilenci operasyonu: 22'si çocuk 40 dilenci yakalandı, System.String[]

Bingöl'de zabıta ekiplerinin düzenlediği dilenci operasyonunda 22 çocuğunda bulunduğu 40 kişi yakalandı, yasal işlemlerin ardından il dışına çıkarıldı.


Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik üst üste 2 gün operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, kent merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 22'si çocuk 40 kişi yakalandı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan dilencilere, 153'er lira idari para cezası uygulanarak, il dışına gönderildi.


Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği aktarıldı.


Açıklamada, "Ellerinde sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikayeleriyle vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemelidir. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişileri Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelidir" denildi. - BİNGÖL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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