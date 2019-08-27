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Bingöl'de dilenci operasyonu

6 dakika önce

Bingöl'de zabıta ekiplerince dilencilik yapan 36 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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Bingöl'de zabıta ekiplerince dilencilik yapan 36 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.


Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişilere yönelik kent merkezinde operasyon düzenlendi.


Operasyonla, çarşı merkezi başta olmak üzere cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde vatandaşlardan para dilenen 36 kişi yakalandı.


Zabıta Müdürlüğüne götürülerek haklarında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan dilencilere, 153'er lira idari ceza uygulanarak, il dışına gönderildi.


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların iyi niyetini suiistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği vurgulandı.


Açıklamada, "Ellerinde sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikayeleriyle vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemelidir. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişilerin Zabıta Müdürlüğümüze bildirmelidir." denildi.

Bingöl Belediyesi, Zabıta, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:30 Kaynak: AA
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