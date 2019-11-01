Bingöl'de dilenci operasyonu

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 40 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını istismar ederek, dilencilik yapan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Kentte çarşılar, cami önleri, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak ve caddelerde operasyon yapan ekipler 22'si çocuk 40 kişiyi yakaladı.

Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek haklarında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulanan kişiler, 153'er lira idari para cezası uygulanarak, il dışına gönderildi.



Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların iyi niyetini suistimal etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Ellerinde sahte sağlık raporları, asılsız hikayelerle vatandaşlarımızdan para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar edilmemelidir. Halkımız bu konuda hassas davranmalı ve kamu görevlilerimize yardımcı olmalıdır. Haksız kazanç sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişiler Zabıta Müdürlüğümüze bildirilmelidir."