Son Dakika Haberleri: Bingöl'de direk ile ağaç arasına sıkışan inek kurtarıldı
Son Dakika Güncel Bingöl'de direk ile ağaç arasına sıkışan inek kurtarıldı

Bingöl'de direk ile ağaç arasına sıkışan inek kurtarıldı

1 saat önce

Bingöl'de direk ile ağaç arasına sıkışan inek kurtarıldı.

Bingöl'de direk ile ağaç arasına sıkışan inek kurtarıldı, System.String[]

Bingöl'de direk ile ağaç arasına sıkışan inek kurtarıldı.

Devlet Su İşleri Park'ında ağaç yapraklarını yemeye çalışan bir ineğin kafası elektrik direği ile ağaç arasına sıkıştı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bingöl Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sayesinde ineğin kafasını sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.

Devlet Su İşleri, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:24 Kaynak: AA
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