Bingöl'de direk ile ağaç arasına sıkışan inek kurtarıldı
1 saat önce
Bingöl'de direk ile ağaç arasına sıkışan inek kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:24 Kaynak: AA
Bingöl'de direk ile ağaç arasına sıkışan inek kurtarıldı.
Devlet Su İşleri Park'ında ağaç yapraklarını yemeye çalışan bir ineğin kafası elektrik direği ile ağaç arasına sıkıştı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bingöl Belediyesi İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sayesinde ineğin kafasını sıkıştığı yerden çıkarmayı başardı.
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