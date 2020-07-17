Bingöl'de direkten düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bingöl'de direkten düşen işçi hayatını kaybetti

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir mezra da elektrik direğinde çalışma yapan işçi düşerek hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde bir mezra da elektrik direğinde çalışma yapan işçi düşerek hayatını kaybetti.

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Olay, İlçeye bağlı Elmalı Köyü Cevizli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye görne, elektrik dağıtım şirketinde çalışan 24 yaşındaki Serkan Sözden, dengesini kaybederek aşağı düştü. Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Sözden'in hayatını kaybettiğini belirledi.


Hastane morguna kaldırılan ve otopsi yapılan Sözden'in cenazesi köyünde toprağa verildi. - BİNGÖL

Elmalı Köyü, Bingöl, Yedisu, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bingöl'de direkten düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika

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