Bingöl'de direkten düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Hastane morguna kaldırılan ve otopsi yapılan Sözden'in cenazesi köyünde toprağa verildi. - BİNGÖL

Olay, İlçeye bağlı Elmalı Köyü Cevizli mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye görne, elektrik dağıtım şirketinde çalışan 24 yaşındaki Serkan Sözden, dengesini kaybederek aşağı düştü. Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Sözden'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Bingöl 'ün Yedisu ilçesinde bir mezra da elektrik direğinde çalışma yapan işçi düşerek hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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