Bingöl'de diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bingöl'de diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

26.07.2022 21:07
Bingöl'de diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı

Bingöl'de görevi başındaki diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de görevi başındaki diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan diş doktoru Hakan Göktaş'ın, görevi başındayken bir hastanın saldırısına uğradığı belirtildi.

Diş hekimini darbeden şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı ifade edildi.

Olayla ilgili başlatılan adli sürecin takip edileceğine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sağlık hizmetleri kamu adına kesintisiz sunulan özellikli bir hizmet olup, sağlıkta şiddet, aynı zamanda kamu yararına karşı yapılmış çirkin bir eylemdir. Dolayısıyla doktorumuza karşı gerçeklesen bu şiddet olayı utanç vericidir. Vatandaşlarımıza fedakarca hizmet sunma gayretiyle görev yapan çalışanımızın bu tür şiddet olayına maruz kalması asla kabul edilemez. Her zorluğa karşı görevini en iyi şekilde sunma gayretiyle çalışan ve hedefi sadece hastalara yardım etmek olan doktorumuza yönelik gerçekleşen bu saldırı bizleri derinden üzmüştür. Meslektaşımıza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, bu tür şiddet olaylarının bir daha yaşanmamasını diliyor, meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'de diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Bingöl'de diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
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