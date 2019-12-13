Bingöl'de Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi - Son Dakika

Bingöl'de Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

6 saat önce

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

Bingöl'de Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi, System.String[]

Bingöl Üniversitesi (BÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri için geleneksel "Beyaz Önlük Giyme" töreni düzenlendi.

BÜ eski rektörlükteki konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Çapak, diş hekimliği fakültesinin üniversiteye, Bingöl'e ve bölgeye katkılar sağlayacağını söyledi.

Diş hekimliği fakültesi için hazırlanan taslak projenin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını ifade eden Çapak, şunları kaydetti:

"Fakültemiz çok önemli ve işlevsel. İnşallah daha da gelişerek ilimize, bölgemize katkılar sağlayacak. Nitelikli öğrencilerimiz geliyor, inşallah bu sayıyı daha da artırmış olacağız. İnşallah yakın zamanda diş hastanesini de hem üniversitemize hem ilimize kazandırarak, şehre hizmet vermiş olacağız. Diş hastanemizle ilgili taslak projemizi yaptık, Bakanlığa gönderdik ve onaylandı. İnşallah yakın zamanda da projesi bitecek, bahar ayında da diş hastanemizi faaliyete geçirmiş olacağız. Fakülteye gelecek öğrenciler sadece teorik derslerle yetişmeyecek, var olan laboratuvarlarımızın yanında hastanede de uygulamalarını yapmış olacaklar."

Çapak, bu arzularının bağımsız bir bina ve bağımsız bir hastaneden ibaret olduğuna işaret etti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Emin Gündoğdu ise, üniversitedeki gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini söyledi.

Sağlıktaki ilerlemenin, üniversitenin katkısıyla da çok daha ileri bir seviyeye geleceğine dikkati çeken Gündoğdu, "Yapmış olduğunuz mesleğin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Diş hekimliği fakültesi için ciddi çalışmaları ve girişimleri olan Rektör hocamıza da çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, 1. sınıf 44 öğrenciye önlüklerinin giydirilmesiyle sona erdi.

Bingöl Üniversitesi, Rektör, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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