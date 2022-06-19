Ziyaretçilerden Ömer Faruk Sedal, AA muhabirine, Yedisu'da birçok doğal güzellik olduğunu belirterek, "Lavanta tarlasında da çok güzel fotoğraf ve görüntü ortaya çıkıyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Doğa lavantalarla renklendi - Son Dakika

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