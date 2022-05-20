Bingöl'de doğa yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de doğa yürüyüşü düzenlendi

20.05.2022 14:17
Bingöl'de doğa yürüyüşü düzenlendi

Bingöl'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bingöl'de Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez tarafından düzenlenen etkinlikte 200 genç Gülbahar Barajı'nda bir araya geldi.

Barajın çevresinde yürüyüş yapan gençler, Gülbahar Barajı'nın çevresinde 8 kilometre yürüyüş yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik lideri Osman Aslan, gençleri teknolojinin zararlı etkenlerinden koruyabilmek adına doğa yürüyüşü düzenlediklerini belirtti.

Aslan, "Günümüzde gençleri bağımlı duruma getiren etkenlerden biri de yeni teknolojilerin sürekli gelişim göstermesidir. Sağlıklı ve bilinçli bir nesil yetiştirmekteki gayretimizi sürdüreceğiz. Doğanın içindeki güzellikleri de onlara hep birlikte sunma imkanını yeniden yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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