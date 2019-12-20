Bingöl'de Doğu Türkistan'daki zulümler kınandı - Son Dakika
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Bingöl'de Doğu Türkistan'daki zulümler kınandı

6 saat önce

Bingöl'de Doğu Türkistan'daki zulümler kınanarak, duyarlılık çağrısı yapıldı.

Bingöl'de Doğu Türkistan'daki zulümler kınandı, System.String[]

Bingöl'de Doğu Türkistan'daki zulümler kınanarak, duyarlılık çağrısı yapıldı.


Bingöl'de 16 Sivil Toplum Kuruluşu'ndan oluşan İslami Kardeşlik ve Dayanışma Platformu, Cuma namazının ardından merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde basın açıklaması düzenledi.Platform adına basın açıklamasını okuyan Muhammet Arpacık, dünya hayatının bir imtihan olduğunun bilincinde olduklarını belirterek, sabırlı olmak gerektiğini aktardı.


Arpacık açıklamasında, "Biz Bingöllü Müslümanlar olarak bu dünya hayatının bir imtihan olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda herkesin çeşitli zorluk, bela ve musibetlerle sınanabileceğini de biliyoruz. Böylesi imtihanlara karşı sabır ve tahammül azığımızdır.Biz insanlıktan nasibini zalim, müstekbir, tağut ve zorbalar eliyle bize, tüm mazlumlara isabet eden zulümlere, işgallere, sürgünlere, eziyetlere ve zindanlara karşıyız. Bunları reddediyoruz, telin ediyoruz, elimizden geldikçe rengi, ırkı, dini ve durumunu ayırd etmeden zalimlerle mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz. Hakeza renk, ırk, din ve durum ayırd etmeksizin tüm mazlumların yanında ve safında olduğumuzu, onlar adına ve onlarla her türlü mücadeleyi sürdüreceğimizi de ilan ediyoruz" dedi..


Basın açıklamasının ardından saat kulesi önünde kurulan fotoğraf sergisi gezildi. - BİNGÖL

Sivil Toplum Kuruluşu, Doğu Türkistan, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:06 Kaynak: İHA
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