Bingöl'de dolu etkili oldu - Son Dakika

Bingöl'de dolu etkili oldu

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde sağanak yağışın ardından dolu etkili oldu.

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı yağış Solhan ilçesinde akşam saatlerinde etkili oldu. Yağmurun ardından nohut büyüklüğünde yağan doluya vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. İlçe merkezinde dolu yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Bazı iş yerlerinin önündeki dolu ise esnaflar tarafından kürekle temizlendi.

Öte yandan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi.