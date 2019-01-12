Bingöl'de Domuz Sürüsü Karayoluna İndi
54 dakika önce
BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.
BİNGÖL'ün Yayladere
ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.
Kentte olumsuz hava koşulları, yaban hayatını da etkiliyor. Kar
kalınlığının yer yer 1,5 - 2 metreye kadar ulaştığı Yayladere ilçesinde domuz sürüsü, karayoluna indi. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden bir araçtan korkup, bölgeden uzaklaşıyor. Domuzların yiyecek bulmak için yola indiği düşünülüyor. - Bingöl
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:28 Kaynak: DHA
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