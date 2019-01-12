Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Domuz Sürüsü Karayoluna İndi

Bingöl'de Domuz Sürüsü Karayoluna İndi

54 dakika önce

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

Bingöl'de Domuz Sürüsü Karayoluna İndi, System.String[]
BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde karayoluna inen domuz sürüsü, sürücüler tarafından görüntülendi.

Kentte olumsuz hava koşulları, yaban hayatını da etkiliyor. Kar kalınlığının yer yer 1,5 - 2 metreye kadar ulaştığı Yayladere ilçesinde domuz sürüsü, karayoluna indi. O anlar, sürücüler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde sayıları 15 civarında olan domuzlar, kendilerini takip eden bir araçtan korkup, bölgeden uzaklaşıyor. Domuzların yiyecek bulmak için yola indiği düşünülüyor. - Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:28 Kaynak: DHA

Kar, Yayladere, Bingöl, Güncel
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