Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Domuz Sürüsü Köye İndi

Bingöl'de Domuz Sürüsü Köye İndi

29 dakika önce

BİNGÖL'de havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuz sürüsü köye indi.

Bingöl'de Domuz Sürüsü Köye İndi, System.String[]
BİNGÖL'de havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuz sürüsü köye indi.

Bingöl'de yoğun kar nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken domuz sürüsü, merkeze bağlı Çan köyüne indi. Sürü halinde gezen domuzların oluşturdukları ilginç görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

- Bingöl

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

Bingöl, Güncel
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