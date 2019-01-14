Bingöl'de Domuz Sürüsü Köye İndi
29 dakika önce
BİNGÖL'de havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuz sürüsü köye indi.
BİNGÖL'de havaların soğumasıyla yiyecek sıkıntısı çeken domuz sürüsü köye indi. Bingöl
'de yoğun kar nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken domuz sürüsü, merkeze bağlı Çan köyüne indi. Sürü halinde gezen domuzların oluşturdukları ilginç görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:17 Kaynak: DHA
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