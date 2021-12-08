Son dakika haber: Bingöl'de köpek ve yavrularını donmak üzereyken jandarma kurtardı - Son Dakika

BİNGÖL'de, donmak üzere olan köpek ile 8 yavrusu, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nce kurtarılıp, korumaya alındı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne, merkeze bağlı Yukarı Çavuşlar köyünde köpeğin yeni doğum yaptığı, 8 yavrusuyla bakıma muhtaç olduğu ve soğuktan etkilendikleri ihbarı geldi. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, köpek ile 8 yavrusunu donmak üzereyken kurtardı. İlk müdahalenin ardından köpek ve yavruları, Bingöl'de bulunan hayvan barınağına teslim edildi. ?