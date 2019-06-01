Bingöl'de drone'lu bayram trafiği denetimi
25 dakika önce
BİNGÖL'de, Ramazan Bayramı nedeniyle trafikte drone'lu denetim yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:51 Kaynak: DHA
BİNGÖL'de, Ramazan Bayramı
nedeniyle trafikte drone'lu denetim yapıldı.
Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunlaşan trafikte aksamalar yaşanmaması için trafik polisleri drone'lu denetim yaptı. Durdurulan araçların sürücülerine emniyet kemeri takmları, cep telefonu kullanmamaarı ve hız limitlerine uymaları yönünde uyarılarda bulunuldu. Bingöl Emniyet Müdürlüğü
Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, trafik uygulamasını drone destekli yaptıklarını ifade ederek, "İçişleri Bakanlığımızın yazılı talimatıyla bayram öncesi ve sonrasında trafik tedbirleri ile ilgili, drone uygulaması yapıldı. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, gidecekleri yerlere sağlıklı bir şekilde ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Vatandaşlarımızın kurallara uymalarını, sevdiklerini üzmemelerini temenni ediyoruz" dedi.
- Bingöl
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