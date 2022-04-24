Bingöl'de düdüklü tencerelere yerleştirilmiş EYP bulundu - Son Dakika

BİNGÖL'ün Genç ilçesi kırsalında mayın arama köpeğiyle yapılan aramada, toprak altındaki 2 düdüklü tencere içerisinde 40 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç ilçesi Doğanca köyü Eski Mezra mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik, mayın arama köpeğinin de katıldığı arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Köpeğin tepki verdiği alanda, yapılan kazıda toprak altına yerleştirilmiş 2 düdüklü tencere içerisinde 40 kilo amonyum nitratla güçlendirilmiş EYP ele geçirildi. Patlayıcı imha edilirken, bölgede arazi arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.