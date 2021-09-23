"Bilim ve Sanat Şenliği"ne 10 ilden 52 proje katıldı - Son Dakika

Bingöl'de düzenlenen "Bilim ve Sanat Şenliği"nde 10 ilden 52 proje tanıtıldı.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen şenliğin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kaya, bugüne kadar eğitim denildiğinde akla okul, dershane ve yurt yapmanın geldiğini ancak artık fiziki yapı konusunda bir sıkıntının kalmadığını söyledi.

Kaya, "Bundan sonraki çabamız çocuklarımıza ve gençlerimize hak ettikleri hayatı yaşayabilecekleri daha nitelikli bir eğitim vermek olmalı. Katma değeri yüksek ürünler üretmeliyiz. Bu da bilim ve teknoloji gerektiren bir husus." dedi.

Daha sonra Kaya, katılımcılarla şenliğin açılışını yaptı.

Farklı illerden gelen öğrencilerin sergilediği projeler, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

AFAD Genel Merkezince Bingöl'e gönderilen ve şenliğin düzenlendiği okul bahçesinde yer alan deprem simülasyon tırında da çocuklar deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Kaya ve şenliğe katılan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, öğrencilerle deprem simülasyon tırında verilen bilgileri dinledi.