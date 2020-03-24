Bingöl'de EBA TV üzerinden ilk dersini alan öğrencinin "Bizi duyuyor mu" mutluluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bingöl'de EBA TV üzerinden ilk dersini alan öğrencinin 'Bizi duyuyor mu' mutluluğu - Son Dakika

Bingöl'de EBA TV üzerinden ilk dersini alan öğrencinin "Bizi duyuyor mu" mutluluğu

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.

Bingöl'de EBA TV üzerinden ilk dersini alan öğrencinin

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.

Bingöl'de, bazı veliler TRT-EBA TV üzerinden verilen ilk derse katılan çocuklarının heyecanını cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hesabından yapılan paylaşımda Bingöl Gazi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Erva Nur Başbuğ'un, heyecanla takip ettiği dersin sonunda "bizi duyuyor mu?" sözü günün en renkli görüntülerinden oldu.

Paylaşılan görüntülerde, televizyondaki öğretmenden önce diyalogları dile getiren Erva Nur, videonun sonunda "Bizi duyuyor mu" diye soruyor.

Eğitim Bilişim Ağı, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:20 Kaynak: AA

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