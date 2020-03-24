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Bingöl'de EBA TV üzerinden ilk dersini alan öğrencinin "Bizi duyuyor mu" mutluluğu
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitim başladı.
Bingöl'de, bazı veliler TRT-EBA TV üzerinden verilen ilk derse katılan çocuklarının heyecanını cep telefonlarıyla çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hesabından yapılan paylaşımda Bingöl Gazi İlkokulu birinci sınıf öğrencisi Erva Nur Başbuğ'un, heyecanla takip ettiği dersin sonunda "bizi duyuyor mu?" sözü günün en renkli görüntülerinden oldu.
Paylaşılan görüntülerde, televizyondaki öğretmenden önce diyalogları dile getiren Erva Nur, videonun sonunda "Bizi duyuyor mu" diye soruyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:29 Kaynak: AA
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