Bingöl'de Ebu Hanzala destekçileri polise saldırdı, ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika

Bingöl Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu "Ebu Hanzala" kod adlı Halis Bayancuk'un başyazarı olduğu Tevhid Kitabevi'ne polis tarafından baskın düzenledi.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Baskının ardından polisler ile grup arasında başlayan tartışma gerginliğe dönüştü. Grup, emniyet güçlerine karşılık verince ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken grubun dağılmaması üzerine polis havaya ateş açtı.

3 KİŞİNİN YARALANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Polisin dağılın uyarılarına karşı çıkan grup, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine tekbir getirerek polis ekiplerine saldırdı. Havaya ateş açarak karşılık veren polis ekiplerinden 3 kişi çıkan saldırıda yaralandığı iddia edildi.