Bingöl'de eğitim öğretim dönemi sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Bingöl'de eğitim öğretim dönemi sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı

30.06.2022 17:50
Bingöl'de eğitim öğretim dönemi sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel başkanlığında, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Bingöl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel başkanlığında, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yıl boyu gerçekleşen ve yaz tatili döneminde sürdürülecek çalışmalar ile Mesleki Eğitim Merkezi programının tanıtımına ilişkin planlanan projeler değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yücel, bulundukları makamların kendilerine emanet edildiğini belirterek, "Bu makamların hizmet ve icra makamları olduğunu hiç unutmadan, kapımızı ve gönlümüzü bütün Bingöllülere her zaman açık tutacağız. Mesai mefhumu ve kişi ayrımı gözetmeksizin en iyi şekilde hizmet etmeyi en temel ilkemiz olarak benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bingöl'de eğitim öğretim dönemi sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bingöl'de eğitim öğretim dönemi sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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