Bingöl'de eğitime 1 günlük kar tatili - Son Dakika
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Bingöl'de eğitime 1 günlük kar tatili

6 saat önce

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Bingöl'de eğitime 1 günlük kar tatili, System.String[]

Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.


Valilik ayrıca, Elazığ- Bingöl Devlet yolunun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı saat 18.10 itibariyle büyük araç trafiğine kapatıldığını aktardı. - BİNGÖL

Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:44 Kaynak: İHA
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