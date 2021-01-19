Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi - Son Dakika

Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi
19.01.2021 17:21
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için merkez ve merkeze bağlı tüm özel öğretim kurumları bünyesindeki rehabilitasyon merkezleri ve kişisel gelişim kursları ile yüz yüze eğitim yapan tüm özel ve resmi ana okullarında bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.
Kamuda çalışan engelli ve hamileler de aynı tarihlerde izinli sayılacak.
Son Dakika Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk istifa etti Kısıtlamaların esnetilmesi için mart ayının ikinci yarısı bekleniyor 90 yaş üzeri vatandaşlar evlerinde aşılanmaya başlandı, son 6 ayda Kovid-19 geçirenlere aşı yapılmayacak Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi Yeni doğan bebek, anne karnında koronavirüse karşı antikor geliştirdi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor