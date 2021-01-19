Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi - Son Dakika

Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi

19.01.2021 17:21
Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi, System.String[]

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, devam eden yoğun kar yağışına bağlı olarak öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için merkez ve merkeze bağlı tüm özel öğretim kurumları bünyesindeki rehabilitasyon merkezleri ve kişisel gelişim kursları ile yüz yüze eğitim yapan tüm özel ve resmi ana okullarında bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildi.

Kamuda çalışan engelli ve hamileler de aynı tarihlerde izinli sayılacak.

Rehabilitasyon, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bingöl'de eğitime 2 gün ara verildi - Son Dakika


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