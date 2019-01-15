Bingöl'de Eğitime Bir Gün Ara Verildi
1 saat önce
Bingöl'de eğitime bir gün ara verildiBİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimi 1 gün ara verildi.
Bingöl
'de eğitime bir gün ara verildi
BİNGÖL - Bingöl'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitimi 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkez ve ilçelerimizde 16.01.2019 Çarşamba
günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün izinli sayılacaktır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:03 Kaynak: İHA
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