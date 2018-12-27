Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

36 dakika önce

Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bingöl'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu merkez ve 6 ilçede yarın okulların tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç ve Adaklı ilçelerinde yarın tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da bugün ve yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.


281 köy yolu ulaşıma kapandı


Öte yandan, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 281 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için 18 greyder, 6 dozer, 19 kepçe, 3 kar küreme ve 11 ekiple çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Yedisu, Karlıova, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Valilik Duyurdu! Aksaray'da Eğitime Bir Gün Ara Verildi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 15 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 16:52:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]