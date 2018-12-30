Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

19 dakika önce

Bingöl'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bingöl'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda, Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Bu arada, her iki ilçede de kar etkisini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:55 Kaynak: AA

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