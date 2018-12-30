Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
19 dakika önce
Bingöl'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu ve Yayladere ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Bingöl
'de, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Yedisu
ve Yayladere
ilçelerinde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda, Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.
Bu arada, her iki ilçede de kar etkisini sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:55 Kaynak: AA
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