Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
42 dakika önce
Bingöl'de etkili olan yoğun kar nedeniyle merkez ve 7 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Bingöl
'de etkili olan yoğun kar nedeniyle merkez ve 7 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova
, Yedisu
, Yayladere
, Kiğı, Genç
, Solhan
ve Adaklı
ilçelerinde bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:41 Kaynak: AA
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