Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

42 dakika önce

Bingöl'de etkili olan yoğun kar nedeniyle merkez ve 7 ilçede eğitime bugün ara verildi.

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Bingöl'de etkili olan yoğun kar nedeniyle merkez ve 7 ilçede eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Karlıova, Yedisu, Yayladere, Kiğı, Genç, Solhan ve Adaklı ilçelerinde bugün tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli çalışanların da yarın idari izinli sayılacakları kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:41 Kaynak: AA

Yedisu, Karlıova, Bingöl, Güncel
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