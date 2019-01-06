Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
22 dakika önce
Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime yarın ara verildi.
Bingöl
'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı
, Kiğı, Yedisu
ve Yayladere
ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, il merkezindeki okullarda eğitim ve öğretime yarın devam edileceği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:00 Kaynak: AA
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