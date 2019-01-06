Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

22 dakika önce

Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Bingöl'de, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köyler ile 4 ilçede eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı köyler ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, il merkezindeki okullarda eğitim ve öğretime yarın devam edileceği kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 09:00 Kaynak: AA

Yedisu, Adaklı, Bingöl, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı! AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi Kendi İçinde Minimize Etti

AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Çok Sayıda İl ve İlçelerde Okullar Tatil Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 21:22:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]