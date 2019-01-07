Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Bingöl'ün dört ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle yarın kapalı olacak.
Bingöl
'ün dört ilçesindeki okullar kar yağışı nedeniyle yarın kapalı olacak.
Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova
, Yayladere
, Yedisu
ve Adaklı
ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:23 Kaynak: AA
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