Son Dakika Haberleri: Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

Bingöl'de Eğitime Kar Engeli

48 dakika önce

Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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Bingöl'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamudaki engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:14 Kaynak: AA

Bingöl, Güncel
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