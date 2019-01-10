Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
44 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki okullarda yoğun kar nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesindeki okullarda yoğun kar nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar dolayısıyla ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki tüm okullarda eğitim öğretime cuma günü ara verildiği bildirildi.
Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:18 Kaynak: AA
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