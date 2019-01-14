Bingöl'de Eğitime Kar Engeli
28 dakika önce
Bingöl'de kent merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Bingöl
'de kent merkezi ile merkeze bağlı belde ve köylerde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu, merkez ve merkeze bağlı belde ve köylerde, okul öncesi ile ilk ve orta dereceli okulların 15 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:17 Kaynak: AA
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